Beslaglagte Apollo-sommerfugle (Parnassius apollo) på Zoologisk Museum i København. Politiet har konfiskeret i alt 190 dagsommerfugle fra to mænd i Randers og Aalborg. Mændene har gennem mange år ulovligt indsamlet truede sommerfugle i europæiske lande af de to arter Apollo og Korsikansk svalehale. Begge er beskyttet af den internationale Cites-konvention.

Danske sommerfuglejægere straffes med bøder

Det er straffen for at indfange og dræbe de fredede arter Apollo-sommerfugl og Korsikansk svalehale i naturen i adskillige europæiske lande.

Gennem årtier har de ulovligt indsamlet fredede sommerfugle i Europa. Men den aktivitet er måske slut for to mænd fra Randers og Aalborg.

