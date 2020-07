Forberedelser før afsendelse af et C130J Hercules-transportfly fra Flyvestation Aalborg til Mali i Vestafrika, onsdag den 13. november 2019. Missionen endte med at være to måneder længere end planlagt grundet corona.

Danske soldater vender hjem fra forlænget FN-mission i Mali

Onsdag vender et transportfly og 56 soldater tilbage til Danmark efter at have udført mission i Mali i Nordafrika. Det oplyser Forsvaret på sin hjemmeside.

Deltagelsen i operationen i Mali blev forlænget fra seks til otte måneder grundet coronavirus.

- Transportfly-bidraget indgår i en rotationsordning med Norge, Portugal og Belgien. Og oprindeligt skulle bidraget være vendt hjem i midten af maj.

- Men så ramte coronakrisen, og FN suspenderede alle rotationer i missionerne for at begrænse smittespredning med coronavirus/Covid-19, skriver Forsvarskommandoen.

Oberstløjtnant Lau Holmstrøm, der er chef for missionen, skriver:

- Jeg sender de varmeste tanker til de pårørende til soldaterne. De har min dybeste respekt for at have holdt ud og passet på Danmark i en svær situation.

Under missionen har det danske transportfly fløjet 77 missioner, hvor der er transporteret 3689 personer og 772,4 ton gods.

Selv om missionen altså blev forlænget med to måneder, kunne en mindre gruppe soldater sendes hjem i maj. Hovedparten måtte dog blive længere, da man ellers ikke ville kunne opretholde evnen til at operere.

Den danske mission i Mali er del af FN's fredsbevarende mission i området kaldet Minusma.

- Missionen i Mali har til formål at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede oprørsgrupper i landet samt sikre beskyttelsen af civile, skriver Forsvaret.

Mens Portugal nu overtaget opgaven, vil Danmark fortsat have 10 personer og tre stabsofficerer i Mali, der tager del i operationen.