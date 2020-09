Danske slaveskibe er med i ny international dokumentar

Samuel L. Jackson siger i en trailer for serien, at 12 millioner afrikanere blev taget som slaver i Afrika og transporteret over Atlanten. På sejladserne døde over to millioner. I samme omgang siger han: - Det var ikke noget unikt for Amerika. Det var et verdensomspændende fænomen. (Arkivfoto)

Foto: Phil Mccarten/Reuters