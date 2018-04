Danske øjne skal lede efter jordlignende planeter i universet

Om bord er dansk udviklet navigationsudstyr i form af to stjernekameraer.

Det var en vellykket opsendelse, fortæller professor i rumfartsteknologi John Leif Jørgensen, DTU Space.

- I mandags, da satellitten skulle have været sendt afsted, fejlede raketten, og opsendelsen blev udskudt.

- Det er aldrig rart, og man tænker: Er det en mandagsraket?

- Men heldigvis gik alt godt, siger professoren, der fulgte opsendelsen på distancen hjemme fra Danmark.

DTU Space har leveret "satellittens øjne", der skal se efter planeter, som minder om Jorden.

- Formålet er at finde jordlignende planeter - og så mange af dem, at vi kan lave en rimelig god statistisk undersøgelse af dem med de andre teleskoper, vi har på Jorden, som kan undersøge, om der er liv på de her planeter, siger John Leif Jørgensen.

Han forventer, at satellitten vil opdage tusindvis af såkaldte exoplaneter - det er planeter, der kredser om en anden stjerne end Solen.

Det interessante er, om der kan være liv på disse planeter.

- For 20 år siden sagde alle teorier, at der ikke er planeter om andre sole end vores egen, og at vi var en sær ting i universet.

- Nu har det vist sig, at alle de stjerner, vi har undersøgt, stort set har planetsystemer om sig.

- Det har tvunget os til at revurdere opfattelsen af, om der er liv andre steder, siger John Leif Jørgensen.

Det afgørende er ifølge professoren, om planeterne befinder sig i den "livsbærende zone", hvor der kan være flydende vand.

Er planeten for tæt på solen, koger vandet af. Er den for langt væk fra solen, vil den være dækket af is.

- Ultimativt er målet at finde ud af: Er liv en særlig ting, der kun er sket her på Jorden, eller er det konsekvensen af flydende vand, energi og næring, og er det alle steder i universet, siger John Leif Jørgensen.

Der er indtil videre bevilget midler til en toårig mission - dog med mulighed for forlængelse.