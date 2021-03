Danske myndigheder har haft møde med vaccinefabrik i Danmark

I starten af februar har de danske myndigheder holdt et møde med selskabet AJ Vaccines, der i 2016 købte Statens Serum Instituts (SSI's) vaccinefabrik.

Det skriver Ekstra Bladet. Avisen har fået indsigt i breve, som AJ Vaccines har sendt til regeringen for at gøre opmærksom på, at det kan tilbyde produktion af vacciner på dansk jord.

Torsdag er statsminister Mette Frederiksen (S) rejst til Israel for at præsentere et samarbejde med Israel og Østrig om at etablere eller finde fabrikker, der på sigt kan producere vacciner mod coronavirus.

Allerede i september sidste år henvendte AJ Vaccines sig til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) for at gøre opmærksom på, at selskabet ligger inde med en fabrik, der kan producere vacciner.

Budskabet gentages 7. januar i år, uden at AJ Vaccines får et svar.

27. januar i år sender AJ Vaccines i stedet et brev til statsministeren, hvor der igen bliver tilbudt et samarbejde. Denne gang får selskabet svar på brevet.

- Vi blev inviteret til et møde med repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Lægemiddelstyrelsen samt SSI.

- Mødet blev afholdt primo februar, hvor AJ Vaccines uddybede vores forslag om samarbejde mv., skriver Jesper Helmuth Larsen, administrerende direktør i AJ Vaccines, i en mail til Ekstra Bladet.

Direktøren ønsker ikke at fortælle om indholdet af mødet. Han siger blot, at der var "en konstruktiv og åben dialog".

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet oplyser Sundhedsministeriet, at det kan bekræfte, at det har fået flere henvendelser fra AJ Vaccines.

Ministeriet kan også oplyse, at mødet fandt sted 5. februar.

Endelig skriver ministeriet, at det lige nu er i dialog med selskabet for at finde ud af, hvordan det kan bidrage til vaccineindsatsen med eksempelvis ledig kapacitet eller gennem et offentligt-privat samarbejde.

- På mødet blev kapacitet og muligheder på den korte bane drøftet, men det indgår også i overvejelserne, hvordan man kan finde løsninger i forhold til vaccineproduktion på den længere bane, skriver ministeriet i svaret.