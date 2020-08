Danske musikaktører tester corona ved tysk koncert

Her skal det undersøges, hvordan et virus kan spredes i et koncertpublikum.

En af dem, der har taget turen til Leipzig, er Gunnar Madsen, direktør i Dansk Rock Samråd (Rosa).

Han skal ikke selv overvære koncerten. Man skal være mellem 18 og 50 år for at deltage, så Gunnar Madsen har overladt den del til to yngre kolleger fra Spot Festival og Strøm, der er en forening for elektronisk musik.

- Vi har en forpligtelse til at prøve at se, hvordan vi kan skaffe viden, som kan forkorte perioden frem til, at ting kan normaliseres, siger han.

Han peger på, at vi i Danmark er bagud med forsøg på liveområdet.

4200 frivillige er blevet inviteret til koncerten. Tirsdag var der dog kun 2205 gæster tilmeldt. Men det forhindrer ikke, at eksperimentet gennemføres.

Deltagerne skal være testet negativ for corona 48 timer inden koncerten og skal bære mundbind og små sporingsapparater på kroppen.

Det skal give indsigt i, hvordan tilskuerne bevæger sig rundt mellem hinanden og med hvilken afstand.

Når dataene er analyseret, er det håbet, at det kan få stor betydning for også den danske livescene.

Gunnar Madsen vil derfor diskutere resultaterne med Statens Institut for Folkesundhed, som han allerede er i dialog med.

Han håber, at der kan komme dialog med Kulturministeriet om forskningsmæssige initiativer for den danske livescene.

- Jeg håber, at sundhedsmyndighederne, som vi gerne vil arbejde sammen med, vurderer, at nogle af resultaterne efter forsøget kan bruges til at sige, at nu må vi presse på for at få lavet tilsvarende, nye eller overbygninger af undersøgelsen i Danmark, siger Gunnar Madsen.

Eksperimentet er finansieret af de tyske delstater Sachsen og Sachsen-Anhalt.