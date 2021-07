Danske missionærer er så godt som forsvundet fra Afrika

Engang vrimlede det med danske, lutherske missionærer i Nigeria, Etiopien og Tanzania. Men i dag er der kun få tilbage.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Udviklingen ses blandt andet hos Mission Afrika, som engang var et af de største missionsselskaber.

For 50 år siden havde de omkring 100 missionærer udsendt til Nigeria på samme tid. I dag har selskabet fire korttidsudsendte på kontrakt. Derudover har det tre partnerkoordinatorer, som rejser frem og tilbage mellem partnerlandene og Danmark.

Ifølge Henrik Engelbrecht Refshauge, generalsekretær i Mission Afrika, er forklaringen, at de lutherske kirker, som organisationen har grundlagt, klarer sig godt.

- I dag støtter vi vores partnere til at lave egne missionsselskaber og hjælper lokale kirker med at udsende missionærer.

- Det betyder for eksempel, at der i dag bor seks camerounske missionærfamilier i Mali, som vi er med til at udsende fra den lutherske kirke i Cameroun, siger han til Kristeligt Dagblad.

Han kalder det en "helt vild udvikling".

Han forklarer, at meget af det arbejde, som udsendte for Mission Afrika laver i dag, understøtter aktiviteter, som allerede foregår i landenes lutherske kirker. Derfor er der ikke brug for samme antal missionærer som engang.

Også det lutherske missionsselskab Promission har skåret betragteligt ned sammenlignet med tidligere.

Generalsekretær Frede Ruby Østergård vurderer, at der var 50 udsendte i Etiopien og Liberia, da antallet var på sit højeste i 1980'erne.

I dag er der kun fem - to par og en enlig. Det skyldes blandt andet, at behovet ikke er det samme, som det var engang, oplyser han til Kristeligt Dagblad.

I Danmission, som gennem tiden har udsendt mange hundreder danskere til hele verden, er antallet af udsendte fem. Heraf sidder der tre i Tanzania, en i Beirut og en i Cambodia.

Luthersk Mission adskiller sig fra de andre selskaber. Det har væsentligt færre udsendte end i 1990'erne, hvor der var flest. Men der er alligevel omkring 30 danske udsendte plus deres børn.

Bent Olsen, der er missionskonsulent i Luthersk Mission, mener, at det skyldes, at selskabet har et bagland, som ønsker, at organisationen investerer kræfter i nye områder, hvor kirken står svagt. Det fortæller han til Kristeligt Dagblad.