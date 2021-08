Danske marsvin skal hjælpe hvaler mod støj

Havets store pattedyr som marsvin og andre hvaler forstyrres i stigende grad af stadigt flere menneskers voksende aktiviteter på og under havets overflade.

Men for at kende den reelle effekt af de mange lyde på hvalers liv vil danske forskere indsamle data om marsvins hørelse i det fri, som man kun ved meget lidt om.

For første gang er det lykkedes forskere fra Marinbiologisk Forskningscenter at sætte en datalogger på og indsamle data fra et indfanget marsvin i Fjord & Bælt i Kerteminde. Stedet er en kombineret turistattraktion og forskningscenter.

Nu vil forskerne så forsøge at sætte målerne også på vilde marsvin i naturen, så de for første gang kan indsamle data om de små hvalers hørelse, mens de svømmer frit i havet.

Magnus Wahlberg er biolog og ekspert i havpattedyr på Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde under Syddansk Universitet. Han og kollegerne har netop fået 2,9 millioner fra Danmarks Frie Forskningsfond.

- Der er jo mange bekymringer om hvaler og miljøet. Men faktisk har vi kun meget få data og kun fra fangenskab, om hvordan støj påvirker marsvins og hvalers hørelse, siger han.

Selve elektronikken, der sættes på marsvinene med sugekopper, er på størrelse med en tredjedel mobiltelefon. Dataloggeren skal kun sidde på dyrene i nogle få timer, hvorefter den falder af.

- Den skal helst falde af rimeligt hurtigt, så vi kan finde den bagefter, inden marsvinet svømmer alt for langt væk, siger Magnus Wahlberg.

Ud over, at Danmark er internationalt førende i forskningen på dette område, har forskerne også et godt samarbejde med danske bundgarnsfiskere, som i ny og næ får et marsvin i nettet.

Derefter kontakter de forskerne, som styrter ud og sætter udstyret på dyret.

- Bundgarnsfiskerne fanger utilsigtet fem-ti marsvin hvert år, og så skal vi være klar til at rykke ud hurtigt. Det tager blot fem-ti minutter at sætte udstyret på, så slippes de ud i det fri igen. Men får vi resultater fra alt over tre marsvin, så er det en succes, siger Magnus Wahlberg.

Jonas Teilmann er seniorforsker på Aarhus Universitet, der er internationalt førende i hvalforskning.

- Det er et fantastisk projekt, fordi man aldrig nogensinde har fundet ud af, hvad hvaler hører, når de svømmer. Kun når de ligger stille i vandoverfladen uden larm. Og det er jo en helt anden sag, hvordan de hører i det vilde, når de svømmer rundt. Hvis det lykkes, vil det være helt nyskabende og fantastisk for vores viden om hvalernes liv, siger han.

Forskernes viden kan formentlig overføres internationalt til andre tandhvaler som spækhuggere og måske kaskelotter.

- Der er så mange ting, som vi i dag bare gætter på. Det er helt afgørende, at vi forstår menneskers påvirkning på de her dyr, for hvem hørelsen er den allervigtigste sans, siger Teilmann.

- Vi støjbegrænser alt muligt i dag på land. Det har vi aldrig hidtil gjort til havs, selv om alting larmer meget mere under vand end på land.

Organisationen World Animal Protection (WAP) har tidligere angrebet forsøgene med de indfangede marsvin på Fjord & Bælt.

- Vi har anfægtet, om der var behov for fortsat at tage flere vilde dyr i fangenskab, som i stedet kunne være genudsat, siger Stephanie Klausen fra WAP.

- Så vi har været modstandere af deres marsvin i fangenskab. Men vi kan godt støtte op om at observere og forske på dyr i deres normale omgivelser frem for fangenskab.