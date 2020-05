Danske leverandører føler sig forbigået under værnemiddel-indkøb

Sundhedsvæsnet har under coronakrisen manglet netop testudstyr og værnemidler, og 5. marts oplyste Lægemiddelstyrelsen, at distributører af medicinsk udstyr "først og fremmest prioriterer det danske sundhedsvæsen".

En række af de danske firmaer, der til dagligt leverer værnemidler og testudstyr til sundhedsvæsenet, føler sig ignoreret og forbigået under coronakrisen.

Derfor er brancheforeningen DiaLab forundret over, at myndighederne har kortsluttet de vante distributionsled. I stedet er der blandt andet blevet købt ind i Kina og taget imod specifikt udstyr i donationer for millioner.

- Sundhedsvæsnet er gået uden om de leverandører og distributører, som de plejer at købe testudstyr og værnemidler hos, siger Henrik Lundgaard Sedenmark, sekretariatschef i DiaLab under Dansk Erhverv, til Politiken.

En række frustrerede leverandører fortæller til Politiken, hvordan gentagne tilbud om værnemidler, test- og laboratorieudstyr til styrelsen og regionerne gennem marts og april aldrig blev besvaret eller blev afvist uden begrundelse.

Til Politiken siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at forløbet har vist et behov for forbedringer.

Han siger, at "der har været usikkerhed om forsyningen", og at det er derfor, regeringen netop har oprettet en ny styrelse, der skal håndtere lignende situationer.

Han henviser til en ny styrelse, der bliver placeret under Justitsministeriet. Styrelsen skal sikre forsyningen af værnemidler i Danmark.

Magnus Heunicke siger desuden, at man må evaluere på hele forløbet under coronakrisen senere.

- Hele vores håndtering af epidemien skal selvfølgelig evalueres, når vi er længere henne i forløbet, så vi er sikre på, at vi lærer maksimalt af vores erfaringer og er endnu bedre forberedt næste gang, siger han.