Danske læger skal hjælpe coronapatienter i Slovakiet

Tre læger og fem sygeplejersker fra Danmark rejser fredag til Slovakiet for at hjælpe med behandlingen af covid-19-patienter i landet.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Derudover udsendes en forbindelsesofficer og en stabslæge fra Beredskabsstyrelsen til at koordinere indsatsen.

Sundhedspersonalet ventes at være udsendt i to uger til Slovakiet, som er presset på grund af et højt antal coronapatienter.

Onsdag blev der registreret 3600 tilfælde af coronavirus i landet, som har en befolkning på størrelse med den danske.

Slovakiet har bedt om hjælp via EU.

Beslutningen om at udsende dansk sundhedspersonale er truffet af udenrigsministeren, sundhedsministeren og forsvarsministeren.

- Situationen i Slovakiet er kritisk og hjerteskærende. De er fanget i en massiv tredje corona-bølge, som viser, hvor hurtigt corona-smitten kan løbe ud af kontrol, når nye mutationer gør deres indtog, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i meddelelsen og fortsætter:

- Manglen på læger og sygeplejersker er akut og hospitalerne kæmper en indædt kamp. Der er brug for hjælp og solidaritet.

Bidraget til Slovakiet vurderes ikke at belaste det danske sundhedsvæsen mærkbart, skriver Udenrigsministeriet. Det angår både behandling af covid-19 og håndtering af andre aktiviteter i sundhedsvæsnet.

De tre ministres beslutning om at hjælpe Slovakiet er truffet på baggrund af en indstilling fra en tværministeriel taskforce, der koordinerer civile bidrag i internationale sundhedskriser.

Sundhedsmyndighederne i Danmark undersøger muligheden for at sende endnu et hold læger og sygeplejersker til Slovakiet i to uger, når det første hold har afsluttet sine opgaver i landet.

- Beredskabsstyrelsen er med bidraget med til at løse en vigtig opgave og viser endnu engang en stærk evne til hurtigt at organisere og koordinere en hjælpeindsats, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) i meddelelsen.

Der bor cirka 5,4 millioner mennesker i Slovakiet. Siden pandemiens udbrud har 331.571 personer været smittet med covid-19 i Slovakiet.

Til sammenligning har Danmark - med et indbyggertal på 5,6 millioner - i alt haft 219.351 tilfælde af coronavirus.