Danske fødselslæger vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, om en uge fremover skal være grænsen for, hvornår man vil anbefale at sætte gang i fødslen - for eksempel ved hjælp af medicin. (Arkivfoto)

Danske læger overvejer at sætte fødende i gang tidligere

Når gravide kvinder er gået to uger over deres termin, bliver de i dag anbefalet at få sat fødslen i gang, men i fremtiden kan det allerede være efter en uge.

Danske fødselslæger vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, om en uge fremover skal være grænsen. Det skriver DR.

Det er de danske fødselslæger forening - Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi - der har nedsat gruppen.

- Den viden, vi har nu, synes vi peger i retning af, at vi skal ændre på vores vejledning, siger formand Hanne Brix Vestergaard til DR.

Hun henviser blandt andet til et svensk studie, der sidste år blev afbrudt, fordi seks børn døde, efter at deres mor var mere end to uger over termin.

I Sverige er anbefalingen allerede ændret, så kvinderne anbefales at gå i gang med fødslen, når terminen er overskredet med en uge.

Det er ifølge DR omkring hver femte af alle gravide, der ikke har født, når de er gået en uge over termin.

I Danmark bliver cirka 15.000 gravide hvert år sat i gang med deres fødsel. Hvis grænsen bliver sat ned til en uge, vil tallet stige med omtrent 4500.

To forskere fra Aarhus Universitet - Rikke Damkjær Maimburg og Eva Rydahl - mener ikke, at tidligere fødsler er den rette vej at gå.

De vurderer ikke, at det vil give færre dødfødsler og siger til DR, at det kan give komplikationer for både mor og barn, fordi der er en række bivirkninger ved den medicin, man tager for at sætte gang i fødslen.

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi skal nu ansøge Sundhedsstyrelsen om at nedsætte arbejdsgruppen. Tidligst i slutningen af 2020 vil eventuelle nye anbefalinger være klar.