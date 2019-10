Danske forskere kan være tæt på at udvikle grønt flybrændstof

Et dansk forskerhold fra Syddansk Universitet offentliggør tirsdag en foreløbig rapport, der antyder, at det er muligt at fremstille bæredygtigt, grønt flybrændstof i Danmark.

Det skriver Politiken tirsdag.

Rapporten er lavet i samarbejde med med den nordiske luftfartsbranche og konsulentvirksomheden Niras. Den er blevet gennemgået af et stort antal eksterne eksperter og aktører i energibranchen. Og langt de fleste er positive.

- Vores rapport viser, at teknologien til at fremstille bæredygtigt flybrændstof i Danmark og i Norden er til stede, så vi kan påbegynde etableringen af produktionen inden for få år, og at det er en bæredygtig, attraktiv og mængdemæssigt tilstrækkelig løsning på globalt niveau, siger professor Henrik Wenzel, der står i spidsen for forskerholdet, til Politiken.

Den komplicerede proces bygger blandt andet på adgang til rigeligt organisk affald - for eksempel fra landbruget - og et godt fjernvarmenet.

Begge dele findes i Danmark. Idéen er, at biogas fra gødning, halm, madaffald eller spildevand tilføres brint, som man får ved at spalte vand i ilt og brint ved såkaldt elektrolyse.

Resultatet er brændstoffer, der kaldes electrofuels. Og de kan bruges til klimavenlige alternativer til blandt andet flybrændstof.

Samtidig dannes der overskudsvarme, der kan bruges til industri eller boliger.

Ida Auken, der er klimaordfører for Radikale Venstre og formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, finder projektet interessant. Også fordi energiforbruget undervejs kan komme fra grønne kilder som vind.

- Det er vigtigt, at vi bakker dette og lignende projekter op politisk. Dels ved at sikre, at rammevilkårene er rigtige, og dels at komme den stigende efterspørgsel efter vindenergi i møde ved at bygge flere havvindmølleparker, siger Ida Auken.

Luftfartsbranchen er i dag et af klimakampens største problembørn, da den endnu ikke har fundet en sikker måde at sænke sin udledning af drivhusgasser på.

- Vi ser derfor meget positivt på, at ny viden på området viser, at electrofuel er et bæredygtigt brændstof, som realistisk set kan tages i anvendelse inden for en overskuelig fremtid, skriver Simon Pauck Hansen, koncerndirektør i luftfartsselskabet SAS, i en mail til Politiken.