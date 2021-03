Kathleen Folbigg fik sin dom i 2003. Efter 18 års fængsel kan gen- og hjerteforskning måske betyde, at hun løslades, eller at sagen genoptages. (Arkivfoto)

Danske forskere kan frikende mor for drab

Australsk kvinde er fængslet på 18. år for drab på sine børn. Hun bærer en sjælden mutation, som kan have kostet dem livet, siger forskere.

Når en mor bliver dømt for at have slået sit eget barn ihjel, så vækker det forfærdelse. For hvad kan drive et menneske så langt?

Endnu mere ubegribeligt bliver det, når retten sender en mor i fængsel for at have taget livet af fire børn, sådan som det skete for Kathleen Folbigg.