Her ses blandt andet et Hikvision-overvågningskamera i Beijing i Kina. (Arkivfoto).

Danske forskere har hjulpet kinesisk overvågningsfirma

Danske forskere på Aalborg Universitet har hjulpet det kinesiske overvågningsfirma Hikvision med at udvikle en algoritme, som kan benyttes til netop overvågning.

Og ifølge eksperter risikerer algoritmen at bidrage til den kinesiske undertrykkelse af befolkningen.

Det skriver Politiken onsdag.

Algoritmen er en avanceret computerkode, som blandt andet kan spore, hvordan holdninger spreder sig over tid på sociale medier og andre netværk.

Samarbejdet er ikke ulovligt, men ifølge eksperter på området, som Politiken har talt med, er samarbejdet problematisk, fordi algoritmen kan bruges til at spore holdninger, som den kinesiske stat vil bekæmpe.

Det fortæller Jack Poulson, som er tidligere seniorforsker i Google og grundlægger af organisationen Tech Inquiry, som bekæmper misbrug af teknologi.

Maya Wang er seniorforsker i Human Rights Watch og følger Kinas undertrykkelse af etniske minoriteter, og hun siger til avisen, at sagen er foruroligende.

- At et dansk universitet samarbejder med et selskab, hvis teknologi direkte bidrager til overvågning, kontrol og undertrykkelse af millioner af mennesker, er stærkt foruroligende, siger hun til Politiken.

Professor på Aalborg Universitet Christian S. Jensen, har bidraget til forskningen. Han blev først klar over, hvem Hikvision var, da Politiken begyndte at undersøge sagen.

Han ville ikke have deltaget i projektet, hvis han vidste, at Hikvision var med i det.

Han anerkender, at forskningen kan misbruges til masseovervågning. Men den kan også bruges til eksempelvis at spore falske nyheder eller smittekæder i fremtidige pandemier, forklarer han.

USA nedlagde i efteråret forbud mod at handle med Hikvision uden særlig tilladelse. Begrundelsen var, at selskabet bidrager til krænkelser af menneskerettigheder i Xinjiang-provinsen, skriver Politiken.

FN anslår ifølge avisen, at op mod en million uighurer, en etnisk muslimsk minoritet, sidder fængslet i såkaldte genopdragelseslejre i Xinjiang.

Resten af provinsens knap 22 millioner indbyggere lever under konstant overvågning med kameraer i det offentlige rum.