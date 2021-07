Danske fodboldfans slipper for isolation efter Baku-tur

De danske fodboldfans, der rejser til Aserbajdsjan for at se landsholdet spille lørdag aften, slipper for at gå i isolation efter hjemkomst.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Lempelsen kommer, efter at EU har opdateret sin liste over tredjelande, som medlemslandene kan vælge at åbne for indrejse fra.

Aserbajdsjan er blevet føjet til listen, fordi landet lever op til en række coronakriterier om blandt andet et lavt antal af nye smittede.

Herhjemme har den nationale coronaarbejdsgruppe også vurderet smittesituationen i Aserbajdsjan og besluttet at ændre risikovurderingen for landet fra orange til gul.

Det betyder blandt andet, at der fra lørdag klokken 16 ikke længere vil gælde krav om isolation efter hjemkomst fra Aserbajdsjan.

De rejsende fans stod ellers til at skulle i ti dages isolation - dog med mulighed for at teste sig ud på dag fire.

- Det er en god nyhed for de tilrejsende danske fodboldfans, som derved slipper for at gå i isolation efter hjemkomst fra Aserbajdsjan, lyder det i pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet.

Ved afrejse fra Aserbajdsjan skal de danske fans kunne fremvise en negativ PCR-test, der er taget højst 72 timer før afrejsen.

Og ved hjemkomst til Danmark skal der tages en coronatest igen.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede er allerede undtaget fra testkravet efter hjemkomst.

De danske fans skal også være opmærksomme på en række andre krav, for at de kan få lov til at overvære kampen i Aserbajdsjan.

Først og fremmest skal man kunne fremvise en billet til kampen. Dernæst skal man være dansk statsborger samt kunne fremvise et pas, der er gyldigt i mindst seks måneder endnu.

Herefter skal man på forhånd have ansøgt og fået tildelt et visum af myndighederne i Aserbajdsjan. Dette kan gøres digitalt på nogle timer.

Sidst, men ikke mindst, skal man, når man ankommer til lufthavnen i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, kunne fremvise et negativt resultat på en PCR-test, der er foretaget højst 72 timer tidligere.

Danmark spiller kvartfinale mod Tjekkiet ved EM lørdag aften i Baku. Der er kampstart klokken 18.00.

Vinderen af kampen går videre til semifinalen, hvor modstanderen er enten England eller Ukraine.

Semifinalen - og for den sags skyld finalen - bliver spillet i London i England.