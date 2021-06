Danske fængsler vil være overfyldte i årevis

Kriminalforsorgen vurderer i et folketingssvar, at fængslerne vil være overfyldte som minimum til og med 2022.

Det skriver Kriminalforsorgen som del af et folketingssvar fra justitsministeren til SF's retsordfører, Karina Lorentzen Denhardt.

- Kriminalforsorgen står i øjeblikket i en udfordrende situation, som blandt andet skyldes en stor mangel på fængselspladser. Det er en situation, jeg ser på med stor alvor, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i svaret.

Fængslerne har lidt under markante kapacitetsproblemer længe. Hårdere straffe, bandekonflikt og flere ressourcer til politiet de sidste mange år er ikke blevet mødt med en modsvarende udvidelse af fængslerne.

Samtidig har de svært ved at tiltrække mandskab og bemandingen i fængslerne - målt per indsat - er faldet mærkbart.

- Jeg er dybt bekymret over, at der er så stort et pres på fængslerne. Vi hører, at man er begyndt at inddrage telefonbokse og depotrum til at lave nye celler.

- Det lægger også et kæmpe pres på de ansatte. Så det er en skidt situation for både indsatte og ansatte, siger Karina Lorentzen Denhardt.

I svaret fra Kriminalforsorgen fremgår det, at man forventer et belæg i fængslerne på 4387 i 2021 og 4588 i 2022.

Det svarer til en kapacitetsudnyttelse på henholdsvis 105,4 og 107,9 procent. Altså at der skal være 5,4 og 7,9 procent flere indsatte i fængslerne, end der reelt er plads til.

Alle fængselsestyper forventes overbelagt, men for de åbne fængsler er prognosen værst. Her forventes en kapacitetsudnyttelse på 109,3 procent i 2021 og hele 115,5 procent i 2022.

I de første tre måneder af 2021 var situationen bedre. Men det er kun fordi, at man ikke indkaldte til afsoning fra december 2020 til februar 2021.

Samtidigt skriver Kriminalforsorgen, at situationen kan blive mere presset. Man har nemlig ikke styr på, hvad de markante strafskærpelser for kriminalitet i forbindelse med corona vil betyde.

- Beregninger af disse effekter er fortsat under konsolidering og kan forventes at medføre et højere belæg end angivet ovenfor, skriver ministeriet.

Der skal senere i år forhandles en aftale om Kriminalforsorgen. Her venter Nick Hækkerup, at situationen med overfyldte fængsler vil blive "et centralt tema", skriver han i svaret.