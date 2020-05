Danske coronaforsøg med omstridt lægemiddel sættes på hold

Standsningen sker på baggrund af et studie med 96.000 patienter med coronavirus, som for nyligt blev offentliggjort i lægetidsskriftet The Lancelet.

Studiet indikerer, at midlet ikke har en gavnlig effekt på coronapatienter.

Desuden tyder forsøget på, at hydroxyklorokin kan have en negativ virkning på patienterne.

De negative følger kan være i form af overdødelighed og alvorlige hjerteproblemer hos de Covid-19-patienter, som bliver behandlet med midlet.

Lægemiddelstyrelsen uddyber, at det vil kræve et større studie at kunne fastsætte alle årsagssammenhænge og konkludere endeligt om midlets sikkerhed og effekt mod Covid-19.

- Vi forstår til fulde, at rigtig mange håber på, at der hurtigt kan findes eller udvikles medicin, der virker mod Covid-19.

- Resultaterne fra det nye studie viser imidlertid, at der for patientsikkerhedens skyld er brug for at holde pause med kliniske forsøg med hydroxyklorokin og få tid til at se nærmere på både virkning og bivirkninger, før man evt. kan genoptage afprøvningerne, siger Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Når midlets sikkerhed er blevet undersøgt grundigt, vil Lægemiddelstyrelsen tage stilling til, om de fem forsøg skal genoptages.

Hydroxyklorokin er en type medicin, som er godkendt til behandling af hudsygdomme og gigt samt til forebyggelse af malaria.

Siden 23. marts har midlet været godkendt til brug i kliniske forsøg med Covid-19 i Danmark.

De fem danske forsøg med hydroxyklorokin har været i gang på Hvidovre Hospital, Gentofte Hospital og på Rigshospitalet.