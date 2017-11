Danske Studerende: Forfejlet med fokus på beskæftigelse

Danske Studerende kalder det forfejlet, og at man forsøger at føre beskæftigelsespolitik i bevillingen af midler til uddannelserne.

Den nye aftale for bevilling af midler til de videregående uddannelser har for stort fokus på beskæftigelse.

- Der er mange ting, der spiller ind i forhold til beskæftigelse efter uddannelse, og en stor del af disse har institutionerne ikke nogen kontrol over. Så det er helt forkert at straffe institutionerne for problemer med beskæftigelse, siger Mads Jørgensen, næstformand i Danske Studerende.

Et af aspekterne i aftalen er, at uddannelserne vil få økonomisk tilskud, hvis en studerende kommer i beskæftigelse efter endt uddannelse.

Ifølge uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) vil man med ændringen gøre op med det ensidige fokus, der har været på at få så mange studerende igennem som muligt.

- Jeg synes, det er spændende, at vi som et af de første lande i verden er enige om, at beskæftigelse efter færdiggjort studietid nu bliver et kriterie for tilskuddene til universiteterne, siger Søren Pind.

Danske Studerende erkender, at det er vigtigt at uddanne folk til beskæftigelse, men de mener, at man gør det på andre måder.

- Vi tror, at den bedste måde man fra uddannelsernes side kan understøtte en god beskæftigelse, er ved at levere en uddannelse af høj faglig kvalitet.

- Det tror vi bedst, politikerne kan understøtte, ved at der er tilstrækkelig med midler til rådighed og stabilitet omkring bevillingerne. Og det understøtter det her beskæftigelsestaxameter ikke, siger Mads Jørgensen.

Alle partierne på Christiansborg enige om aftalen, der blev indgået fredag. Den vil træde i kraft 1. januar 2019.