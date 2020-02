Peter Møller Frandsen startede som ung med at spille for sjov, men sidenhen eskalerede det. (Privatfoto)

Danske Spil vil rydde op i betting-branchen

Reklamestop og et forbud mod spilbonusser er en del af ti nye bud på regulering af betting-branchen fra Danske Spil. Gode forslag, mener Center for Ludomani.

Stå op. Planlæg de kampe, der skal spilles på. Gå hjem fra arbejde i en tilstand af paranoia og tjek postkassen for rykkere. Placer væddemål. Et tabt spil fører til et nyt forgæves forsøg på at vinde pengene tilbage.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her