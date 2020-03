Danske Spil indberetter over 7000 spillere for hvidvask

Men ud af de mange millioner løber der også kriminelles penge igennem, når de forsøger at hvidvaske beløb, der stammer fra en kriminel handling.

Millioner af kroner ryger hvert år igennem Danske Spil, når spillefugle forsøger at hive summer hjem på alt fra Oddset til Lotto og kasinospil.

Danske Spil har øget sin indsats mod hvidvask, og det viser sig nu ifølge spiludbyderen i antallet af indberetninger, som sker til statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), også kendt som Bagmandspolitiet.

I 2017 indberettede Danske Spil 2710 spillere, som man mistænkte for hvidvask.

Tallet er i 2019 steget til 7155 indberetninger.

Danske Spils CSR-direktør, Stine Hove Marsling, fortæller, at spiludbyderen i dag er mere opmærksom på svindlen, og at det er i det lys, at stigningen i antallet af indberetninger skal ses.

- Vi vil simpelthen ikke tolerere, at vores spil misbruges til kriminalitet. Derfor har vi blandt andet sidste år strammet grebet, siger Stine Hove Marsling.

Kriminelle kan eksempelvis vaske deres penge hvide ved at spille på meget lave odds. På den måde har de på papiret en stor chance for at få deres penge igen.

Vinder de, kan de altså hæve pengene hos forhandleren, hvor de får en kvittering på, at de har vundet pengene gennem Danske Spil.

Danske Spil har blandt andet taget kunstig intelligens i brug for at komme de kriminelles hvidvask til livs.

Med forskellige analyseplatforme forsøger spiludbyderen at følge de enkelte spilleres forbrug og betalingsmønstre.

- Hvis der er nogle uregelmæssigheder i de her mønstre, undersøger vi, om vi kan afkræfte den mistanke.

- De handler både om personen, der spiller, og om spillemønstre, beløbets størrelse, eller hvor pengene kommer fra. Og hvis vi ikke kan det, så indberetter vi det til Søik, siger Stine Hove Marsling.

Spiludbyderen har for nylig ændret reglerne, så spillere højest kan få udbetalt 5000 kroner kontant hos en forhandler. Tidligere kunne man få 10.000 kroner i hånden.

I løbet af i år vil man også indføre nyt id-krav, hvor spillere skal identificere sig for at kunne spille.

Og det betyder ifølge CSR-direktøren, at spilselskabet på den måde kan gøre det sværere for personer at bruge spillene til kriminalitet.

Kun pengeinstitutterne i Danmark indberetter flere sager om hvidvask end spillebranchen.

Ud af alle spiludbydere i Danmark leverer Danske Spil over halvdelen af alle indberetninger.