Danske Spil har kommunikeret med børn om odds på e-sport

Flere og flere oddser på e-sport. Det gælder også hos Danske Spil, som er 80 procent statsejet. Ifølge Danske Spils eget udsagn er omsætningen på e-sportsbetting på to år vokset med 352 procent.

Men Danske Spil er i flere tilfælde gået for langt med sin promovering af odds på e-sport ved at målrette reklameagtige budskaber på sociale medier mod børn og unge.

Det skriver Berlingske.

Ifølge Spilleloven må udbydere af spil ikke målrette reklamer mod mindreårige - hverken "i kommunikationsudformning eller medievalg", som det hedder.

Men Berlingske har fundet eksempler på, at Danske Spil kommunikerer direkte med børn og unge om konkrete odds på det sociale medie Twitter.

Spilgiganten har desuden brugt et barn som "ekspert" på sin YouTube-kanal og er tillige sponsor for et e-sportsidol, som har mange hundrede børn og unge blandt sine følgere.

Dermed bevæger Danske Spil sig tæt på grænsen for, hvad der er juridisk og moralsk ansvarligt. Og flere gange er Danske Spil også gået over grænsen, mener den nystartede forening Alliancen mod Spilafhængighed.

- Om ludomani kan man helt generelt sige, at det allerfarligste er at få positive gamblingoplevelser allerede i barndommen.

- Og det er paradoksalt, at staten, der ellers modarbejder og bekæmper alle andre typer afhængighed, bruger millioner af kroner på at få helt unge e-sportsinteresserede til at gamble om penge, siger Sune Røper, formand for Alliancen mod Spilafhængighed, til Berlingske.

På Twitter har Berlingske fundet tre eksempler fra 2019, hvor Danske Spil kommunikerer direkte om pengespil med mindreårige.

Danske Spil erkender, at de har begået fejl.

- Det er dybt beklageligt, at det er sket. Vi arbejder på, at det ikke kommer til at ske igen, siger Niels Erik Folmann, direktør for Danske Licens Spil, som er den underafdeling af Danske Spil, der har med bettingspil at gøre, til Berlingske.

Han oplyser, at Danske Spil nu har indført en aldersbegrænsning på sin Twitter-konto, så kun myndige personer kan følge den profil, der har med odds på e-sport at gøre.