Danske Regioner slår alarm: Hvor er de sindslidende?

Over hele landet holder personer med tydelige tegn på psykisk sygdom som angst, stress og depression sig hjemme i stedet for at opsøge en læge og få hjælp.

- Det er ligesom med kræft, der ikke bliver opdaget i tide, siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg:

- Jo længere man går rundt med en uopdaget og ubehandlet depression, jo sværere er det at give en ordentlig behandling, siger hun.

I sin nye status over coronaepidemien kalder Sundhedsstyrelsen det meget bekymrende, at antallet af personer, der bliver henvist til undersøgelse på baggrund af mistanke om psykisk sygdom, er faldet med 60 procent, mens epidemien med Covid-19 har lukket store dele af Danmark ned.

I Dansk Psykiatrisk Selskab, der er psykiaternes faglige talerør, siger formand Gitte Ahle, at nedgangen ikke skyldes, at folk som ved et trylleslag er blevet raske. Hun frygter, at folk holder sig hjemme, fordi de er bange for at blive smittet med corona hos lægen.

- Vi forventer en kæmpe bølge af patienter på den anden side af epidemien. De vil have det dårligere, end hvis de var behandlet i tide.

- Deres tilstand vil være forværret, og en del, som kunne have klaret sig med ambulant behandling, vil desværre have brug for at blive indlagt, siger hun til Politiken.

I landsforeningen Sind siger formand Knud Kristensen, at man ikke kan formode, at "corona kurerer psykisk sygdom, så de må være derude".

Men hvor familie eller socialt netværk tidligere ville have opdaget de pårørendes mentale vanskeligheder, står de nu alene med tankerne, fordi vi er isoleret fra hinanden.