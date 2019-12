Danske Regioner: Vigtigt med en røgfri skoletid

Et bredt flertal i Folketinget har lavet en tobaksaftale, som er godt nyt for folkesundheden, mener Lose.

En røgfri generation i 2030.

Det er målet med den tobaksaftale, som S-regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet, Venstre og De Konservative onsdag blev enige om.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), som har det overordnede ansvar for sundhedsvæsnet, er rigtig glad for aftalen.

- Jeg synes, at det er fantastisk godt, at der nu for alvor bliver taget fat for at sikre, at vi kan nå i mål med ambitionen om en røgfri fremtid, siger hun.

- Personligt er jeg særlig glad for, at man sikrer, at der nu kommer røgfri skoletid. Både i grundskolen, men også på ungdomsuddannelserne, siger Lose.

Aftalepartierne er blandt andet enige om, at der skal være røgfri skoletid for elever på alle grundskoler, kostskoler og efterskoler, der har optag af børn og unge under 18 år.

I dag er der forbud mod rygning på matriklen på de gymnasiale uddannelser. Men forbuddet kommer fremover også til at omfatte for eksempel erhvervsskoler og FGU-institutioner (forberedende grunduddannelse, red.).

- Hele nøglen til at sikre en røgfri generation er, at de unge mennesker ikke begynder at ryge. Man skal lære rigtig meget i skolen, men man skal ikke lære at ryge.

- Vi kan se, at der er for mange unge, der i skiftet fra grundskolen til ungdomsuddannelserne får en ny vane, nemlig at de begynder at ryge. Det betyder meget for dem på sigt.

- Det er svært for dem at vænne sig af med det igen. Det giver sygdom og dårlig livskvalitet, siger Lose.

Folkesundheden står til at vinde med aftalen, håber Lose.

- Der vil være en masse mennesker, som spares for mange år med dårlig livskvalitet som følge af forskellige former for sygdom.

- Der vil også være mange, som får et længere liv. Altså mennesker, som ikke dør for tidligt af sygdomme, der er relateret til rygning, siger Lose.