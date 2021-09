Danske Regioner: Sygeplejersker kan få bøder

Det vil få konsekvenser for de sygeplejersker, der bliver ved med at nedlægge arbejdet.

Danske Regioner peger på, at det er i strid med overenskomsten. Derfor advarer Danske Regioner om, at det vil få konsekvenser for sygeplejerskerne, hvis den form for protest fortsætter:

- De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er til stor gene for patienterne. Hvis de fortsætter, vil vi tage sagen til Arbejdsretten med henblik på at få de pågældende idømt en bod, lyder det i en skriftlig udtalelse fra Danske Regioner.

De sygeplejersker, der mandag nedlagde arbejdet, er utilfredse med regeringens nylige lovindgreb. Det blev vedtaget efter flere ugers sygeplejerskestrejke hen over sommeren.

Danske regioner har mandag holdt et møde med blandt andre Dansk Sygeplejeråd for diskutere de igangværende arbejdsnedlæggelser.

- Vi har haft et fællesmøde med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Sygeplejeråd for at sikre, at organisationerne aktivt medvirker til at hindre nye arbejdsnedlæggelser, skriver Danske Regioner til Ritzau.

På Sjællands Universitetshospital valgte i alt 15 sygeplejersker fra hospitalets øjenafdeling at nedlægge arbejdet. Det skete fra klokken 08.00 og en time frem.

Også på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital nægtede en række sygeplejersker at arbejde i en time mandag.

Arbejdsnedlæggelsen er organiseret af sygeplejerskerne selv og ikke af Dansk Sygeplejeråd.