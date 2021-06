Danske Patienter: Aftale om sundhedsklynger er uforpligtende

Det er et problem at aftalen ikke for alvor er bindende, da der skal nogle økonomisk bindende aftaler til, for at skabe den forandring der er brug for.

Det mener direktøren for Danske Patienter, Morten Freil.

- Økonomien er vigtig. Det er den, som skaber debatten mellem regionerne og kommunerne, om hvor patienterne skal behandles.

Noget som i dag et er et stort problem, hvor flere patienter føler, at de falder mellem to stole.

Derfor mener han, at udfordringerne med samarbejdet mellem regioner og kommuner bør løses gennem fælles økonomi.

- Hele forudsætningen bør være, at der er fælles økonomi, ellers ender det bare, som det er i dag, hvor patienternes behov overses, siger han.

I aftalen ser det ud til, at der kun er afsat 20 millioner kroner. Det er ifølge Morten Freil kun nok til at starte klyngerne op, og det er problematisk, siger han.

Aftalen lægger op til, at der skabes 21 sundhedsklynger ud over hele landet. De skal sikre, at kommuner, regioner og hospitaler arbejder langt bedre sammen om behandling og opfølgning af patienter.

Det er positivt, at regeringen forsøger at løse et stort og vigtigt problem, mener Morten Freil.

- Der er nogle gode intentioner, men der er intet konkret, som gør, at samlingsproblemerne i sundhedsvæsnet kan løses, siger han.

Den eneste måde at løse udfordringer på er at skabe nye institutioner, som arbejder med problematikken i fællesskab, mener han.

Danske Patienter ville foretrække, at kommuner og regioner laver institutioner med fælles økonomi og fælles personale, forklarer Morten Freil

Planen er, at en del af fremtiden for sundhedsvæsnet skal forhandles i Folketinget til efteråret.