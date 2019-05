Danske Leonora skyder Eurovision-festen i gang i Tel Aviv

Her gik de i år 41 deltagende landes artister nemlig ned ad en alenlang orange løber og hilste på presse og fans forud for en uge, hvor alting kommer til at stå i Det Internationale Melodi Grand Prix' tegn.

20-årige Leonora, der repræsenterer Danmark i år, var også at finde på løberen, der var rullet ud ved Habima-pladsen i det centrale Tel Aviv.

- Det er dejligt at være her, men der sker noget hele tiden. Der er meget travlt, sagde hun på løberen, hvor fans og presse gjorde det svært for hende at gå mere end en meter ad gangen, før hun blev bedt om interviews og selfies.

- De spørger mig om alt muligt om min sang, om hvordan mine dage i Tel Aviv har været, og hvad jeg synes, om deres landes sange, sagde hun.

Der er lagt op til et stramt program for den danske sangerinde i den kommende uge. Ud over scenetjek og sangprøver, skal hun også optræde hos den danske ambassadør og mødes med en gruppe af de tilrejsende danske fans, der er kommet til Tel Aviv for at heppe på det danske håb.

Torsdag aften går hun på scenen i den israelske by for at prøve at synge Danmark videre til finalen. Her finder den anden af to semifinaler nemlig sted. Den første finder sted allerede tirsdag, og her skal vores nordiske naboer Island og Finland blandt andet dyste.

Leonora skal med sangen "Love Is Forever" konkurrere med blandt andet Norge og Sverige om en finaleplads, og her er især Sverige spået gode odds med John Lundvik og sangen "Too Late For Love", der allerede har været lidt af et radiohit i blandt andet Danmark.

Bookmakerne er dog rimeligt optimistiske i troen på, at den danske repræsentant også vil klare sig videre til finalen. Sangen "Love Is Forever" blev valgt af de danske melodigrandprix-seere og en fagjury, da den danske sangkonkurrence fandt sted i februar i Herning.

Semifinalerne og finalen i Eurovision sendes på DR1.