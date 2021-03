Danske EM-helte undgik Tysklands stjerne

Da han ved årtusindskiftet indstillede sin karriere, var han nået op på 150 kampe for Vesttyskland og et genforenet Tyskland.

Med rekorden for flest spillede fodboldlandskampe i Tyskland vil Lothar Matthäus blive husket som en af de mest stabile fodboldspillere nogensinde.

Matthäus, der lørdag den 21. marts fylder 60 år, var altid det naturlige valg som anfører, og medspillerne kunne tydeligt mærke forskel, når han en sjælden gang ikke var på banen.

Det var han ikke under hele EM-slutrunden i Sverige i 1992, da han var skadet. Spørgsmålet er, om Danmark stadig havde vundet mesterskabets finale med 2-0, hvis Lothar Matthäus havde udfyldt en rolle på den tyske midtbane.

Det spørgsmål bliver aldrig besvaret. Til gengæld er det ret åbenlyst, at han havde en afgørende rolle, når han spillede.

Kun to år inden - i 1990 - førte Matthäus med overblik, slid og et fantastisk skud fra distancen Vesttyskland frem mod VM-triumf med en finalesejr på 1-0 over Argentina, der var anført af superstjernen Diego Maradona.

Dermed fik han også revanche for slutrunden fire år tidligere.

Dengang havde træner Franz Beckenbauer sat Matthäus på en nærmest umulig opgave: at mandsopdække magiske Maradona. Opgaven lykkedes i den forstand, at Maradona ikke scorede i finalen, men Matthäus og co. måtte alligevel nøjes med sølv.

I 1980 var Matthäus med i den tyske trup, der vandt EM.

På klubplan spillede han for Borussia Mönchengladbach, Inter og Bayern München - sidstnævnte ad to omgange og i samlet 12 år, hvilket kastede syv mesterskaber og en stribe andre titler af sig.

Det eneste, han ikke vandt som spiller, var Champions League. Han var blandt andet med til at tabe 1-2 til Manchester United i finalen i 1999.

Både i den finale og i mange andre kampe i karrierens sidste år spillede han sweeper i stedet for på midtbanen.

Efter sin aktive karriere kastede han sig over trænergerningen med begrænset succes frem til 2011.

Matthäus' privatliv har flittigt været et tema i særligt de mere tabloide tyske medier. Han er gået fra model til model, og i dag er han gift med den 28 år yngre Anastasia Klimko - den tidligere fodboldstjernes femte ægtefælle.

28 år er også aldersforskellen mellem tyskerens ældste og yngste barn.