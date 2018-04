Danske Astralis snupper fransk turneringssejr

Allerede på første bane slog Astralis fast, at holdet var turneringens bedste. Astralis vandt banen 16-4.

I anden bane var Na'Vi bedre med, men det danske hold var alligevel bedst og vandt 16-11.

Og det danske holds sejr er ikke gået ubemærket hen hos statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Sådan Astralis - I gjorde det, skriver statsministeren på Twitter.

Holdet takker mange gange for opbakningen.

- Den her var for Danmark, skriver holdet i en svar til statsministerens tweet.

På vejen mod den franske turneringssejr har Astralis blandt andet slået FaZe Clan, som rangerer som det bedste hold på verdensranglisten.

- Jeg er målløs... Det er mere end et år siden, at jeg har vundet en turnering. Tak for at give mig chancen på et så godt hold, skriver Astralis-spilleren Emil Reif på Twitter.