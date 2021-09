Dansk virksomhed skal coronateste i omstridt migrantlejr

Den nye EU-finansierede lejr på Samos hedder Zervou, og er omringet af to ruller pigtråd. Portene til lejren er lukket for uvedkommende, og der skal fingeraftryk og særlige elektroniske kort til for at passere.

Den danske biotekvirksomhed PentaBase skal stå for at coronateste migranter i en nyopført migrantlejr på den græske ø Samos.

Ulf Beck Christensen, professor og direktør i PentaBase, ved, at diskussionen om migration er et hedt emne, men han er glad for opgaven.

- Vi rigtig stolte over, at vi kan hjælpe personer, der har det svært under coronapandemien. Vi ved, at migranter er særlig sårbare personer.

- Noget af det, der gør det svært at være migrant, er, at der hele tiden bliver stillet spørgsmål ved, om man bringer smitte med ind i Europa.

- Vi er godt klar over, at diskussionen om migration er en varm politisk kartoffel, som man kan have mange meninger om. Ingen ønsker, at der skal være smitteudbrud, lige meget hvilken lejr, der er tale om.

PentaBase kan tilbyde PCR-test baseret på spyt. Det vil sige, at vatpinde i kropsåbninger ikke er nødvendige.

- Vi kan tilbyde en ekstra sensitiv og hurtig PCR-test, lyder det fra Ulf Beck Christensen.

- Ved at fange de smittede, der kommer fra eksempelvis Afrika, kan vi finde ud af, hvilke varianter af corona, de bærer rundt på, så det kan håndteres i EU.

Aminat Makhauri er projektmanager hos PentaBase og befinder sig i øjeblikket på Samos. Hun fortæller, at arbejdet med at teste folk for alvor starter torsdag.

- Vores overordnede opgave er at stille et laboratoriesetup til rådighed. Vi har sendt en fra vores serviceteam, som har 15 års erfaring med laboratoriearbejde, til lejren. Hun skal oplære sundhedspersonalet i, hvordan man bruger vores udstyr.

- Torsdag starter vi med at teste. Vi har fået lov til at arbejde og forberede os, og de ansvarlige for lejren har været gode til at hjælpe, og er allerede interesseret i, om vi kan hjælpe på andre øer.

Aftalen er kommet i stand efter en dialog med en græsk partner, og Ulf Beck Christensen understreger, at det er en frivillig indsats, og at PentaBase betaler for det hele.