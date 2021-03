Dansk vaccineleverandør går sammen med medicinalgigant

CureVac er i øjeblikket i gang med et fase 3-studie med sin coronavaccine, hvor den bliver testet på 35.000 personer i Europa og Latinamerika. CureVac forventer at kunne præsentere resutalter fra forsøget i midten af april og har for nyligt udtalt, at selskabet forventer en godkendelse af vaccinen i EU i slutningen af maj eller starten af juini.

Foto: Yves Herman/Reuters