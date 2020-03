Det dansk-tyske samarbejde over grænsen er ifølge kulturminister Joy Mogensen (S) et skoleeksempel på fredelig sameksistens. (Arkivfoto).

Dansk-tysk samarbejde indstilles til FN-liste over kulturarv

De dansk-tyske mindretal i grænseregion er et af tre bud fra Danmark til optagelse på FN-liste over kulturarv.

Det dansk-tyske grænsesamarbejde, grønlandsk trommedans og en særlig nordisk tradition for bådebyggeri.

Det er tre bud fra Danmark til optagelse på FN's liste over immateriel kulturarv, fremgår det af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

- Det er tre ansøgninger, som engagerede mennesker har arbejdet med igennem flere år, og jeg krydser fingre for, at de alle kommer igennem UNESCO's nåleøje, når der træffes beslutning næste år, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Immateriel kulturarv er eksempelvis traditioner, skikke og samarbejder, som er karakteristiske for et land eller en region.

Det er første gang, at Danmark indsender forslag til Unesco, der er FN's organisation for kultur, uddannelse og videnskab, med bud på immateriel kulturarv.

Det dansk-tyske grænsesamarbejde består i at sikre, at de to landes mindretal på hver side af grænsen lever i fredelig sameksistens.

i Syddanmark er der et tysk mindretal med omkring 15.000 personer. Mindretallet har egne børnehaver, skoler og biblioteker.

På samme måde er der et dansk mindretal syd for grænsen med omkring 50.000 medlemmer.

De to mindretal er ifølge kulturministeren et "unikt eksempel på, hvordan to landes befolkninger har kunnet leve i fredelig sameksistens på trods af skiftende grænsedragninger".

Et andet bud er den grønlandske trommedans og -sang kaldet Qilaatersorneq, der indstilles i samarbejde med Grønlands Selvstyre.

Endelig er Danmark medansøger på en fællesnordisk indstilling af en særlig nordisk tradition med at bygge klinkbåde.

Den er en bådtype med en særlig konstruktion af skroget, hvor plankerne overlapper hinanden.

Unesco skal nu vurdere alle de forslag, der er kommet ind. Først i 2021 er der en afgørelse.

Det danske rigsfællesskab er i forvejen repræsenteret på FN's Verdensarvsliste.

Det gælder blandt andet med Jelling Monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland samt Ilulissat Isfjord.