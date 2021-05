Dansk tv lindrede USA's udenrigsministers nedlukning

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, havde lidet overraskende store roser med, da han svarede på spørgsmål mandag under sit besøg i Danmark.

Han beskrev møderne med statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) som "varme og konstruktive" og sagde, at han var beæret over at møde dronning Margrethe og kronprins Frederik.

Og så havde udenrigsministeren en speciel tak med til Danmark og det danske folk.

- Jeg føler en særlig gæld til Danmark for at hjælpe mig gennem covid-19 pandemien.

- I de tidligere dage af pandemien, da mange af os var tvunget til at blive hjemme, så min kone og jeg alle afsnit af "Borgen" i træk. Til jer, der ikke har set den, er det en absolut fornøjelig tv-serie, sagde Antony Blinken.

"Borgen" er en dansk tv-serie, der indtil videre består af tre sæsoner. Serien forgår i et fiktivt, politisk univers, der dog spejler det virkelige.

Omdrejningen er den midtersøgende og pragmatiske Birgitte Nyborg, der som formand for partiet De Moderate overraskende bliver statsminister og skal jonglere den rolle både privat og politisk.

Serien har vundet stor popularitet både i Danmark og i udlandet. Den har blandt andet fået ros i New York Times, The Independent og The Guardian.

- Borgen bør appellere til alle for at være ærlig. Det er et fantastisk dragende og kompliceret drama om politik, køn, forandring og - hovedsageligt - magt, skrev sidstnævnte.

En bærende karakter er den kyniske - men også traumatiserede - spindoktor Kasper Juul spillet af Pilou Asbæk. Og han har øjensynligt gjort indtryk på Antony Blinken.

- Serien hjalp mig til at perfektionere mit danske. Jeg lærte ord som spindoktor, sagde Antony Blinken, hvorefter udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i spøg replicerede:

- Det ved jeg ikke, hvad er.

Jeppe Kofods spindoktor - eller særlig rådgiver, som den officielle titel lyder - er Ole Rydahl Svensson. Derudover har Udenrigsministeriet som minimum et pressehold på fem personer.

Sæson fire af Borgen er ved at blive indspillet og forventes at rulle over skærmen i 2022 på DR.