Dansk tegneseries ubestridte førstedame

Da Information skulle beskrive Nikoline Werdelin, efter at hun i 2014 vandt tegneseriebranchens ærespris, blev der ikke lagt skjult på hendes position i branchen.

På tirsdag den 15. september fylder tegneserietegner og dramatiker Nikoline Werdelin 60 år.

Hun er kendt for sine avisstriber i Politiken, hvor hun i 1984 vandt en tegneseriekonkurrence med "Café", der kørte i avisen i fire år.

Men flest vil nok huske hende for striben "Homo Metropolis", der over 20 år fra 1994 har kørt i flere omgange i Politiken, og som også er udgivet som bøger.

I dag har hun tegneserien "Nina fra Rosengade" i Ugebladet Søndag, hvor hun også i fjorten år var brevkasseredaktør.

I 2019 var hun en af modtagerne af Statens Kunstfonds hædersydelse.

- Hun har tegnet og skrevet om vores tid, så vi selv kunne navigere i den og finde os selv afbilledet på den fineste, kærligste og smukkeste måde. Som hele mennesker.

- Med alle de små fejl, der netop gør, at det er det, vi er; mennesker. Nikoline Werdelin tegner os. Og forstår os. Det i sig selv er en rigtig stor kunst, skrev de i begrundelsen for tildelingen.

Ud over sine mange år som tegneserietegner er Nikoline Werdelin også en anerkendt dramatiker med to Reumert-priser fra 2001 og 2002 i rygsækken for "Årets Dramatiker".

Hun debuterede med et skuespil i 1997 og har også skrevet teaterstykker, som hun selv har instrueret.

Snart tager Nikoline Werdelin så endnu en hat på som historiefortæller.

I oktober debuterer hun som romanforfatter med bogen "Hvordan man redder en lemming".