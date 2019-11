Dansk syrienkriger sigtes for terrortrussel i video

Den 28-årige danske syrienkriger Ahmad Salem el-Haj sigtes for tre forbrydelser ved et grundlovsforhør i Københavns Byret tirsdag.

28-årige el-Haj blev anholdt mandag eftermiddag, da Tyrkiet havde sendt ham til Danmark.

Tirsdag kom han rullende ind i retssalen i en kørestol. Han bar en hættetrøje, hvor hætten var trukket godt op over hovedet. Over sig havde han et tæppe, der dækkede hans ben.

Salen var fyldt, og flere pårørende var mødt op for at overvære grundlovsforhøret. Undervejs talte de pårørende til el-Haj, hvilket fik politiet til at bede dem om at stoppe.

El-Haj har forsøgt at destabilisere et lands samfundsstrukturer med trusler om handlinger, der kan tilføre Danmark alvorlig skade, lyder den ene sigtelse.

Anden sigtelse går på, at han i samme video fra 2013 blandt andet nævner en række lande, som han beder Allah om at ødelægge.

Han er også sigtet for at have opholdt sig i et område, der er strafbart at rejse til.

El-Haj nægter sig skyldig, oplyser advokat Eigil Strand. Han ønsker ikke at udtale sig i retsmødet.

Manden rejste til Syrien i 2013, hvor han i 2017 blev hårdt såret i et bombeangreb. Derefter blev han sammen med sin kone og parrets to børn smuglet ind i Tyrkiet. Parret blev anholdt i den tyrkiske grænseby Kilis i december samme år.

Den 28-årige blev begæret udleveret fra Tyrkiet i 2017, og ifølge el-Hajs familie har han længe ønsket at komme til Danmark. Det skyldes blandt andet hans tilstand efter bombeangrebet.