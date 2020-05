Dansk studie vil undersøge langtidseffekterne af coronavirus

Men netop det spørgsmål skal et nyt dansk forskningsstudie i Region Midtjylland forsøge at svare på.

Læger fra alle regionens hospitaler - og fra flere forskellige medicinske specialer - er gået sammen om det fælles projekt.

En af initiativtagerne er Elisabeth Bendstrup, der er overlæge i lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

- Vi vil gerne undersøge, hvordan en Covid-infektion påvirker vores patienter på den lange bane, siger hun.

Patienterne vil blive undersøgt både 3 og 12 måneder efter udskrivelsen.

De vil blandt andet blive undersøgt for, om de har nedsat lungefunktion, og om de har dannet arvæv på lungerne.

Men forskningsprojektet vil også undersøge de bredere følgevirkninger.

Gennem et spørgeskema vil patienterne eksempelvis blive spurgt ind til, hvorvidt infektionen har påvirket deres livskvalitet og deres kognitive funktioner, eller om det har påvirket deres arbejdsliv eller sociale liv.

- Det er både interessant for den enkelte person at finde ud af, om der er varige skader efter infektionen, siger Elisabeth Bendstrup.

- Men også fra et lægefagligt og samfundsmæssigt perspektiv er det interessant at vide, hvor mange der får varige skader.

Hun påpeger, at hvis man kan finde ud af, hvem der særligt er i risikogruppen for at få varige skader, så kan det være medvirkende til at finde de rette behandlinger.

I alt forventes 216 patienter i Region Midtjylland at blive inviteret til at medvirke i projektet. Forhåbningen er, at så mange som muligt vil medvirke.

De første resultater ventes tidligst klar om et halvt års tid, lyder vurderingen fra Elisabeth Bendstrup.