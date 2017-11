Dansk støttebidrag skal befri Indonesien for affaldslaguner

En gruppe små drenge løber rundt i strandkanten på et lag af plastikposer, papstykker og andet affald. Det er her i affaldslagunen i Jakarta havn, de leger, da de får usædvanligt fint besøg.

Løkke er her for med selvsyn at se det, som Indonesiens minister for maritime affærer kalder for landets største problem lige nu: plastikaffald i havet.

Indonesien står for cirka en ud af de otte millioner tons plastik, der årligt ender i verdenshavene.

Størstedelen af hovedstaden Jakartas affald bliver aldrig hentet af en skraldemand. I stedet ender det på gader, i floder og langs kysten i såkaldte affaldslaguner.

Det skal et dansk bidrag på 5,5 millioner kroner forsøge at dæmme op for. Det kan synes som en dråbe i havet, men Løkke har tiltro til, at det gør en forskel.

- Det nytter, fordi det jo forhåbentlig og formodentlig bliver fulgt op af andre bidrag. Men jeg betragter ikke det her som det, der vil løse hele problemet.

Bidraget skal derimod åbne for flere investeringer i affaldshåndtering. Samtidig er der også danske interesser i at få ryddet op langs de indonesiske kyster - og ikke kun for danske turister på standferie.

- Jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg selvfølgelig håber, at denne idealistiske donation kan bane vej for, at også danske virksomheder kan assistere med at løse det enorme problem, siger Løkke.

Indonesien satte først for alvor fokus på problemet sidste år, fortæller minister for maritime affærer Luhut Pandjaitan, der er med i affaldslagunen.

Alligevel har landet et ambitiøst mål om at reducere mængden af affald i havet med 75 procent i 2025.

- Jeg tror ikke, vi ville kunne nå vores mål, hvis ikke vi fik international hjælp som nu fra Danmark, siger ministeren og peger på, at første skridt er at få indoneserne til ikke at smide affald på gaden.

Gruppen af lokale drenge har på afstand fulgt med i det uventede besøg. De nærmer sig og spørger nysgerrigt, hvem gæsterne er.

Den indonesiske minister giver dem en hurtig forklaring - og en løftet pegefinger om ikke at smide plastik i naturen. Det lover drengene at lade være med og kysser så én efter én den danske statsminister farvel på hånden.

Men problemet er ikke løst med oplysning til indoneserne. Der skal også laves en infrastruktur for affaldsindsamling, og så skal industrien omstille sig.

Ingen af delene er lige til, for regeringen "har ikke lyst til at dræbe plastikindustrien", som Luhut Pandjaitan formulerer det.

Indonesien er verdens 16.-største økonomi med en vækst på 5,1 procent sidste år.