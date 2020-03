Mandskab fra den peruanske flåde står vagt foran Jorge Chaves International Airport i udkanten af Lima. Landet har lukket sine grænser for at mindske spredning af coronavirus. (Arkivfoto).

Dansk småbørnsfamilie i Peru frygter at sidde fast i månedsvis

Søndag lukker Peru for al kommerciel flyvning. Og dermed lider håbet for at komme hjem til Danmark endnu et knæk for familien Stærkind, der er strandet i landet.

- Vi har oplevet, at grænserne er blevet lukket i sådan en fart, at vi simpelthen ikke kan komme ud, selv om vi har gjort, alt hvad vi kunne, siger Mette Stærkind fra hovedstaden, Lima.

37-årige Mette Stærkind tog til Lima sammen med sin mand, Guido på 38 år, og deres to børn på henholdsvis fire og et år for at deltage i et kursus som led i sin speciallægeuddannelse.

Med i Lima er også Mettes mor, 66-årige Ellen, for at hjælpe med at passe børnene.

Men coronavirusset er også kommet til det sydamerikanske land, som på ganske kort tid nærmest har isoleret sig selv.

Så snart situationen begyndte at spidse til, forsøgte familien at komme hurtigt hjem. Men det er mislykkedes gang på gang.

Tættest på var da familien forsøgte at komme til Mexico for at komme videre mod Danmark derfra.

Men på mellemstoppet dertil i Colombia blev alle fem sendt direkte tilbage til Lima, så de kunne starte forfra.

De danske myndigheder har ikke været til megen hjælp, selv om familien har været i hyppig kontakt med dem.

- Vi oplever, at de tager telefonen, når vi ringer. Men de har ikke nogen oplysninger at give os. De kan ikke fortælle, hvor langt de er nået. Så vi har ikke nogen idé om, hvor vi står henne, siger Mette Stærkind og fortsætter.

- Det er skræmmende med to små børn og en mor, som er lungesyg, at vi ikke ved, hvornår vi kan komme hjem, eller om vi kan komme hjem de næste måneder. Det er skræmmende.

Mette Stærkind understreger, at familien ved, at myndighederne gør, hvad de kan. Men det er bare ikke nok, i takt med at situationen hele tiden udvikler sig.

- Vi har det godt. Vi har en lejlighed. Og en person kan gå ud hver dag og hente mad til os. Men tingene udvikler sig fra dag til dag. Vi ved ikke, hvordan det her kommer til at se ud.

- Vi ved, at Peru ikke har midler nok til at behandle egne borgere under den her epidemi. Og selv om vi har rejseforsikring, så vil jeg da formode, at vi nok kommer i anden række, hvis nogen af os bliver syge, siger Mette Stærkind.

Lørdag har udenrigsminister Jeppe Kofod (S) opfordret danskere bosiddende rundt omkring i verden til at hjælpe strandede danskere.

Mette Stærkind har ad flere omgange været i kontakt med andre danskere i Peru på Facebook, ligesom hun har lokale kontakter fra sit kursus. Men lige lidt har det hjulpet.

Småbørnsfamilien krydser nu fingre for, at der på den ene eller anden måde snart findes en løsning, så alle fem kan komme hjem til Danmark.

Ifølge Johns Hopkins University, der følger coronasituationen tæt, er 263 personer smittet med coronavirus i Peru. Tre dødstilfælde i landet kan relateres til virusset.

Udenrigsministeriets Borgerservice skriver på Twitter, at der arbejdes på at finde en løsning på situationen i Peru.