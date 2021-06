Dansk sejr skød folkefesten i gang

Mon ikke mange andre følte det samme som landstræneren efter 4-1-sejren mandag aften: Endelig kan festen begynde.

I hvert fald var det en forløsning, som både kunne både mærkes og høres, da Danmark kunne erklære sig klar til ottendedelsfinalen.

Mens Kasper Hjulmand skridtede banen af i Parken i København og sendte klapsalver og luftkys mod publikum, søgte jublende fodboldfans sammen overalt i landet.

I Aarhus samledes særligt mange i Frederiksgade og i Mølleparken, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Stig Heidemann natten til tirsdag.

- Der var været nogle tusinde mennesker samlet.

- Der er kommet lidt klager over musik og sang og fest, hvilket jo er ganske naturligt, men der har ikke været ballade nogen steder.

Ifølge vagtchefen har politiet haft en god dialog med de mange fans.

- Der har ikke været noget bøvl. Der har udelukkende været tale om festlige indslag og festglade mennesker.

På de sociale medier bugner det med opslag fra lige så glade politikere.

"Er hæs og lykkelig. Vi er videre, tak", skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på Instagram.

På samme medie melder Venstres leder, Jakob Ellemann-Jensen, i selskab med blandt andre partifællen Sophie Løhde:

"Magisk aften i Parken. Sikke et hold. Sikken en kraft. Sikken en vilje. Tak fordi I tager os med videre. Vi er stolte af jer".

Også kronprins Frederik og prins Christian var på plads i Parken med denne opmuntring:

"Drømmen lever - vi håber på sejr".

Midt i sejrsrusen blev der også plads til at hylde Christian Eriksen. På en video fra Nørrebros Runddel i København ses to grupper mennesker, der står over for hinanden. Den ene gruppe råber "Christian", mens den anden svarer "Eriksen".

I en anden video fra samme sted høres fans, der synger Gulddrengs EM-sang "Helt Sikker".

- Vi vinder EM, den er helt sikker, skråler menneskemængden.

Imens bliver der sunget med på "Der er et yndigt land" ved Trianglen på Østerbro.

Fra Nordjyllands Politi fortæller vagtchef Torben Larsen, at fejringen er foregået i god ro og orden.

- Vi har ikke bemærket noget, ud over at vi har været ude at bede folk om at dæmpe musikken de steder, hvor stemningen har været lidt for god, siger han.

Nu vil kun tiden vise, om der bliver folkefest igen på lørdag, når Danmark har spillet ottendedelsfinale mod Wales i Amsterdam.