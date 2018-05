Dansk-rwander skal blive bag tremmer i sag om folkedrab

En 50-årig dansk statsborger skal forblive varetægtsfængslet, inden landsretten i september tager stilling til, om han skal udleveres til Rwanda, hvor han er anklaget for at have deltaget i folkedrabet i 1994.

Det er netop blevet besluttet i landsretten, oplyser senioranklager Martin Stassen.

Rigsadvokaten kom i efteråret 2017 frem til, at man godt kunne udlevere manden til retsforfølgelse i Rwanda.

Det klagede manden dog over, så Retten i Hillerød behandlede tidligere i år spørgsmålet, men her var man enig med Rigsadvokaten.

Derfor blev afgørelsen kæret til landsretten.

Han har siddet varetægtsfængslet siden 17. maj 2017, og det skal han altså fortsætte med.

I det centralafrikanske land hævder myndighederne, at manden som ung lærer på en baptistskole deltog i flere blodige forbrydelser i 1994.

I alt blev cirka 800.000 mennesker, især tutsier og moderate hutuer, slået ihjel i løbet af 100 dage. Folkedrabet regnes som en af de største menneskelige humanitære katastrofer.

For eksempel beskyldes han for at have været med, da omkring 2000 mennesker, der havde søgt tilflugt i en kirke i Busasamana-sognet og i et universitet i Mutende, blev slået ihjel.

Vidner har beskrevet, hvordan han gik rundt om kirken med sin hund på jagt efter tutsier.

Andre anklagepunkter drejer sig om, at han med en kølle slog en gammel kone og et spædbarn ihjel ved en bestemt episode. Og at han ved en vejspærring var med til at dræbe tre unge, hvis lig blev begravet under et træ.

Anklagen er fabrikeret og en hævnakt, fordi han tidligere har vidnet til fordel for tiltalte ved krigsforbryderdomstolen i Arusha i Tanzania, mener han.

Den 50-årige fik dansk statsborgerskab for lidt over tre år siden. Han har fire børn og er aktiv i en baptistkirke.

Østre Landsret indleder sagen om udlevering 8. august.