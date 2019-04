Dansk politi samarbejdede med falsk konsul fra DRCongo

I mellemtiden har kvinden mindst fem gange forhandlet med de danske myndigheder om udsendelser.

Mindst tre congolesere er blevet udsendt til DRCongo via ikke-konsulatet.

Det skriver Berlingske tirsdag.

Jytte Lindgård, der opdagede miseren, er advokat for en congolesisk kvinde, der senest blev forsøgt udvist.

Kvinden fortalte i februar, at DRCongo ikke har et konsulat i Danmark, og at politiet derfor forhandlede med et konsulat, der ikke fandtes.

Retsbogen fra kvindens sag bekræfter ifølge Berlinske, at politiet i december og januar tre gange har haft kontakt til det congolesiske ikke-konsulat.

- Det er grotesk og ganske forfærdeligt, at de danske myndigheder har delt personfølsomme oplysninger om min klient og hendes familie med en person, som foregiver at repræsentere DRCongo, siger Jytte Lindgård til avisen.

Det er uklart, hvorvidt ikke-konsulen, Marie Pambi Pedersen, der selv stammer fra DRCongo, har medvirket til at gennemføre tvangsudsendelser.

Hun hævder over for Berlingske, at hun kun har hjulpet med frivillige hjemsendelser.

Udenrigsministeriet oplyser til avisen, at Marie Pambi Pedersen i 2016 blev orienteret om, at hun ikke længere var konsul.

Det skyldtes, at hun ikke opfyldte de betingelser, Danmark stiller til en honorær konsul - for eksempel skal en konsul have fast bopæl i Danmark.

Marie Pambi Pedersen fortæller, at hun blev ved med at agere konsul, selv om hun i 2016 mistede sin titel.

Ifølge hende blev hun ikke orienteret om ministeriets beslutning før i januar i år.

Hun hævder desuden, at sagen blot handler om, at konsulatet skiftede adresse fra Vallensbæk til København.