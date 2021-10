Dansk-norsk samarbejde opklarer stor sag om smugleri

To mænd fra Horsens-området er efter en langstrakt efterforskning mandag blevet varetægtsfængslet for at have været med til smugleri af store mængder kokain og hash fra Danmark til Norge.

I Retten i Horsens er den ene blevet sigtet for at have smuglet 24,4 kilo kokain og 300 kilo hash til Norge. Den anden sigtes for at have haft med mindst 210 kilo hash at gøre, oplyser politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen.

Den ene har aflagt tilståelse. Den anden er kommet med en delvis erkendelse, oplyser politiet på Twitter.

Det var søndag, at politifolk fra specialgruppen Særlig Efterforskning Vest gik i aktion i det østjyske som led i et samarbejde med kolleger i Norge.

Tre kvinder på 46, 43 og 40 år blev anholdt og sigtet for blandt andet hæleri, men blev løsladt efter afhøring, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Derimod beholdt politiet de to mænd, der er 43 og 44 år, og som mandag blev varetægtsfængslet af en dommer.

Efterforskningen er led i et større sagskompleks, som politiet har kaldt "Operation Hubris".

Søndagens anholdelser hænger sammen med en sag, som kom for retten sidste år. Afgørelserne viser, at håndtering af så store mængder kokain straffes ganske hårdt.

På en gård ude på landet nær Horsens fungerede en 28-årig som en slags lagerarbejder, hvor han sørgede for at ompakke og afspritte kokainen ved modtagelse. Desuden var han også spejder, idet han kørte til Hirtshals for at se, om Skat havde kontrollører ude.

25 kilo blev på en lastvogn bragt med på færgen til Kristiansand. Dommen gav en straf på fængsel i 13 år.

En anden mand havde valgt at gøre lagerarbejderen en tjeneste. Han kørte med 11 kilo kokain fra Brædstrup til Hedensted. Turen på de 30 kilometer udløste en dom på fængsel i otte år.