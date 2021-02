Dansk minkskind rives væk på auktion

Årets auktioner for minkskind er skudt i gang i denne weekend, og der er rift om de danske skind, fortæller den administrerende direktør i pelsauktionshuset Kopenhagen Fur, Jesper Lauge Christensen.

På auktionens første dag lørdag, hvor de bedste skind sælges, ligger den gennemsnitlige pris på 315 kroner. Der er tale om en lys minktype, hvor danske mink udgør en stor del af salget. Og der er rift om skindene.

- Det er der, siger Jesper Lauge Christensen.

- Med den situation vi har i Danmark, hvor der er et exit på produktionen, og de helt specielle danske kvaliteter, som kun kan købes på auktion i København, udfases, er kundernes appetit større, end vi har set længe, siger han.

Når dagen er omme, forventes det, at Kopenhagen Fur har solgt 300.000-400.000 skind. Cirka 60 procent af skindene på auktionen er danske.

- Vi er startet med de bedste varer på kollektionen. I morgen kommer der mere volume på med større kvantitet, og hvor prisen er lidt mindre. Der får vi en mere klar indikation om, hvad prisforskellen er fra september til nu, siger han.

Når auktionen fortsætter søndag, forventer Jesper Lauge Christensen, at prisen ender på 230-260 kroner.

- Vi kommer fra et meget lavt niveau i 2020, som var et af de dårligste år i branchen. Så vi har en forventning om, at vi får en prisstigning, også når vi kommer længere hen på året, siger han.

I løbet af året vil der blive sat cirka 15 millioner skind til salg. På denne auktion, der slutter mandag, er der cirka to millioner skind.

Den store interesse for minkskind skyldes - ud over den danske lukning af erhvervet - blandt andet, at det er blevet solgt i stor stil i Kina i løbet af det seneste år. Her har detailhandlen ikke været så hårdt ramt af coronanedlukninger, som Europa eksempelvis har.

Desuden er pelssalget ligesom tøjbranchen nu endnu mere fokuseret på e-handel, hvilket gør Danmark mindre følsom over for en nedlukning.

Det indtil videre stærke salg er dog ikke noget, der ligefrem forgylder minkavlerne, siger Jesper Lauge Christensen.

- Lander vi på 250 kroner, nærmer vi os produktionsprisen. Det er ikke bare et spørgsmål om at sælge skindet, der er også puttet nogle penge i det. Vi skal noget højere op, før det bliver indtægtsgivende for avlerne, siger han.

Men til TV2 Fyn siger minkavleren Martin From, at han regner med at kunne få en fortjeneste på ti millioner kroner på sine minkskind.

Det er der dog et stykke vej til, siger Jesper Lauge Christensen.

- Jeg håber virkelig, vi kommer helt derop, men der er vi ikke endnu. De prisstigninger vi ser på denne auktion, skal fortsætte året ud, før vi kommer i nærheden af det, siger han.