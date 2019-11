Dansk minister tager grønlandsk kollega med til USA

- USA er vor tætteste udenrigs- og sikkerhedspolitiske allierede. Det er vigtigt at fastholde USA som en engageret international partner og styrke vores samarbejde, når det kommer til de udfordringer, verden står overfor, siger Jeppe Kofod.

Det er første gang, at et medlem af Naalakkersuisut deltager i et tiltrædelsesbesøg med en dansk udenrigsminister.

Det er uvist, hvad der konkret skal drøftes om Arktis og Grønland. Foruden de to emner er andre ting på bordet som Syrien og atomaftalen med Iran, som USA har meldt sig ud af.

- Vi er hinandens tætteste partnere, men vi ser også forskelligt på Iran og atomaftalen, hvor vi ser et fælles mål om at forhindre Iran i at få atomvåben.

- Vi skal også være åbne om de ting, vi ser forskelligt på, siger Jeppe Kofod om USA.

I sensommeren aflyste den amerikanske præsident, Donald Trump, et besøg til Danmark, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) gjorde det klart, at Grønland er sit eget og i øvrigt ikke til salg.

Den amerikanske præsident er dog velkommen i Danmark ifølge Kofod.

- Den amerikanske præsident er altid velkommen til at besøge Danmark, det gælder også Donald Trump, siger Jeppe Kofod.

Amerikanerne har planer om at øge deres repræsentation i Grønland fra en til syv medarbejdere i 2020.

Generelt nyder Grønland stor opmærksomhed fra USA i øjeblikket. Senest var en større amerikansk delegation på besøg i hovedstaden Nuuk i slutningen af oktober.