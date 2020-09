Dansk mindretal stiller op til parlamentsvalg i Tyskland

Beslutningen er truffet på et landsmøde lørdag. Knap 60 procent stemte for, mens 37 procent ifølge DR's regionale station stemte imod.

SSV er fritaget for en femprocents spærregrænse, der gælder for andre partier.

Det betyder, at man formentlig vil kunne opnå valg til Forbundsdagen, hvis det lykkes at få mellem 40.000 og 50.000 stemmer.

Ved det seneste landdagsvalg i Slesvig-Holsten fik SSV knap 49.000 stemmer, og det har givet forhåbning om et mandat i Berlin.

Landsformand Flemming Meyer fra SSV siger til DR Syd, at han glæder sig over, at et flertal har besluttet at stille op til Forbundsdagsvalget:

- Mange spørgsmål afgøres i Berlin, og der skal vi være med.

- Desuden skal vi ikke bare spørge, hvad vi kan få ud af det, men også hvad vi kan bidrage med.

Det danske mindretals parti vælger til januar dets kandidater til valget, og i marts fastlægger man valgprogrammet.

Fra 1949 til 1953 var SSV repræsenteret i Forbundsdagen ved Hermann Clausen, men i 1961 opgav man at stille op.

Mindretallet er betegnelsen for den dansksindede folkegruppe, der bor i den nordlige del af Slesvig-Holsten, også kaldet Sydslesvig.

Det danske mindretal består af cirka 50.000 personer. De fleste har tysk pas og holder samtidig fast i dansk sprog og kultur med danske vuggestuer, børnehaver, skoler, biblioteker og kirker.

Der bor cirka 700.000 mennesker i Sydslesvig. Mindretallet udgør dermed omkring syv procent af befolkningen i området.

Folketinget støtter det danske mindretal med cirka 500 millioner kroner om året.

SSV er repræsenteret i en lang række kommunalbestyrelser i hele Sydslesvig og i Slesvig-Holstens delstatsparlament, Landdagen.

Valget til Forbundsdagen finder sted i september 2021.