Dansk miljøorganisation skal nedbringe forurening i Middelhavet

Den danske miljøorganisation Rådet for Grøn Omstilling skal levere ekspertbistand til et EU-støttet projekt i Middelhavet, skriver organisationen.

Projektet, som tirsdag underskriveres af organisationen, går ud på at etablere et område for skibstrafikken i Middelhavet, hvor forureningen skal være lav. Helt konkret er målet at nedbringe svovlforureningen med 80 procent.

- Vi skal stille nogle krav til de skibe, der sejler gennem Middelhavet. Luftforurening er meget betydelig i Middelhavet, og det er det miljøproblem, der forårsager flest dødsfald, siger Kaare Press-Kristensen, seniorrådgiver med speciale i luftforurening ved Rådet for Grøn Omstilling.

Skibsfarten i Middelhavet afbrænder noget af det mest forurenende brændstof i verden. Det indeholder 500 gange mere svovl end almindelig diesel. Ingen af skibene har filtre og katalysatorer til at begrænse udledningen, skriver Rådet for Grøn Omstilling.

Rådet skal primært bidrage med viden ud fra erfaringerne med udledning fra skibsfart i Danmark. De skal måle luftforureningen i ni udvalgte havnebyer i Middelhavsområdet. Og så skal de give information til befolkningen og politikerne.

- Vi skal tage de gode erfaringer, vi har fra lav emissionsområdet i farvandene i Nordeuropa omkring Danmark, fortælle om dem og forhåbentlig inspirere politiske ledere og embedsmænd fra Middelhavslandene i Europa og Nordafrika til at arbejde sammen og få reduceret luftforureningen til gavn for folkesundheden, siger Kaare Press-Kristensen.

- Det kan godt blive en diplomatisk udfordring, især at få de ikke-europæiske lande med, men vi går ind med en forhåbning om at få alle med.

Projektet er et samarbejde mellem parter fra Italien, Spanien, Danmark, Tyskland og Israel. Det er støttet af EU's miljøfond Life programmet.

Projektets totale budget er på ti millioner kroner.