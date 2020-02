Dansk michelinregn skal dryppe på hele landet

Når michelinstjernerne drysses ud over danske gourmetrestauranter, skal det også gerne mærkes i resten af landet og ikke kun i de højtprofilerede madmekkaer i de største byer.

Her afsløres det, hvor mange stjerner danske toprestauranter får denne gang. Sidste år fik 28 danske restauranter inklusive Færøerne 35 michelinstjerner til deling i guiden.

Den anledning bruger Erhvervsministeriet og turismeorganisationen VisitDenmark til at skyde en ny turistkampagne i gang.

For flere og flere udenlandske madturister på jagt efter gode råvarer har fået færten af Danmark i kølvandet på den nordiske madbølge.

Målet er at få endnu flere madglade turister til at snuse til og smage på dansk madkunst. Ikke kun på de mest hypede michelinrestauranter, men også på gode råvarer, som Danmark er blevet bedre til at producere og promovere.

- Der er allerede stor opmærksomhed på Danmark på det her område. Hver michelinstjerne, vi hiver hjem, gør Danmark mere kendt som rejsemål.

- Men vi kan også se, at der er grundlag for en mere målrettet kampagne, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Kampagnen er især rettet mod det store tyske marked.

- Danske fødevarer er allerede godt kendt i Tyskland for blandt andet økologien, og vores fødevarer står generelt stærkt i Tyskland, siger Kollerup.

Ifølge en stor undersøgelse fra VisitDenmark er madoplevelser og gastronomi med til at lokke næsten hver tredje turist til Danmark.

I den nye kampagne sætter en række videofilm fokus på danske madoplevelser ude i landet. Og på ildsjælene bag dem såsom dansk vin fra Vestsjælland, lokale råvarer fra Læsø og det store sønderjyske kagebord.

Når gastroturisterne er særligt interessante, så skyldes det også, at de lægger mindst 500 kroner mere i døgnet end andre turister.

Samtidig viser undersøgelser, at de er særligt tilfredse med opholdet. Det er dermed mere sandsynligt, at de tager hjem og anbefaler Danmark som rejsemål.