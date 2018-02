Dansk menneskeretsudspil giver politikere mere indflydelse

Det vurderer Jonas Christoffersen, der er direktør på Institut for Menneskerettigheder.

Et dansk udspil til en reform af menneskeretsdomstolen i Strasbourg vil give mere indflydelse til det politiske system, når der skal fortolkes præcist, hvor langt menneskerettighederne skal gå.

Danmark har siden november haft formandskabet for Europarådet. Det er rådet, der står bag den domstol, som skal håndhæve Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMK).

Regeringen har sat sig for at få bragt domstolen i takt med de 47 medlemslande. Den ambition er blevet til udspillet.

Her vil regeringen have de forskellige landes regeringer og politiske systemer til at deltage i højere grad, når domstolen skal tage stilling til nye problemstillinger.

- For at det skal gøres i samklang med landene og andre aktører, skal regeringer være bedre til at træde ind i sager og sige, hvad man mener om forskellige sager, siger Jonas Christoffersen.