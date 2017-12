Dansk mediekoncern får medvind af EU i stor millionsag om annoncer

- Det er en klar sejr, siger han om afgørelsen, hvor EU-Domstolen har svaret på et spørgsmål fra Københavns Byret i en verserende straffesag mod JP/Politikens Hus og Poul Madsen og Bent Falbert - henholdsvis nuværende og tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet.

I straffesagen har Københavns Politi krævet 90 millioner kroner konfiskeret hos JP/Politikens Hus, fordi pengene hævdes at være tjent på salg af annoncer for ulovlige spil.

Oprindeligt hævdede anklagemyndigheden, at fortjenesten udgjorde hele 415 millioner kroner.

Imidlertid har koncernen krævet frifindelse med den begrundelse, at Danmark ikke gav EU besked om en lovændring i 2003, som kriminaliserede reklamer for ulovlige spil på nettet.

Argumentet er helt centralt, for en lovgivning, der er i strid med EU-retten, kan ikke håndhæves.

Hvis der er tale om en såkaldt teknisk forskrift, har medlemslande pligt til at orientere EU-Kommissionen. Midlet er en såkaldt notifikation, og EU-Domstolen har onsdag svaret på, om lovændringen udgjorde en teknisk forskrift.

Ja, lyder det fra Luxembourg - såfremt der i lovens forarbejder står, at formålet var at udvide det gældende forbud mod reklamer til også at omfatte online-spilletjenester.

Men selve afgørelsen overlader EU-Domstolen til byretten i København, hvor sagen mod JP/Politikens Hus som nævnt ligger stille.

- Det er helt åbenbart, at man i forarbejderne til lovændringen havde til hensigt at gribe ind også over for reklamering for onlinespil, siger advokat Martin Dittmer.

- Vi ser afgørelsen som en imødekommelse af de synspunkter, vi har gjort gældende, siger advokaten.

- Jeg håber, at anklagemyndigheden omsider - efter at have haft denne sag i små 15 år - vil opgive sagen mod JP/Politikens Hus, siger han.