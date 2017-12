Dansk kvotestop strider mod et år gammel FN-erklæring

Der var med andre ord lagt op til et historisk øjeblik, da verdens lande i september sidste år i FN blev enige om New York-erklæringen om flygtninge og migranter.

Men lidt mere end et år efter er Danmark ved at vedtage en lov, der forsømmer de løfter, der blev givet i erklæringen. Sådan lyder kritikken fra flere organisationer i høringssvarene til det lovforslag om en ny ordning for kvoteflygtninge, som Folketinget ventes at vedtage onsdag.

Den såkaldte New York-erklæring opfordrer nemlig staterne til at øge deres programmer for genbosættelser af flygtninge. Men Danmark har sat modtagelsen af FN-kvoteflygtninge i bero.

Og med den nye lov vil det være op til den enhver tid siddende udlændinge- og integrationsminister at fastsætte, om Danmark skal tage imod kvoteflygtninge. Og i givet fald hvor mange.

Selv om FN-erklæringen fra sidste år, kaldet New York-erklæringen, ikke er juridisk bindende, burde Danmark overholde den alligevel, lyder det samstemmende fra Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Institut for Menneskerettigheder, Røde Kors og UNHCR.

- Det er paradoksalt, fordi man med New York-erklæringen netop understreger vigtigheden af genbosætningsprogrammet, som den danske kvoteordning er en del af, siger Louis Holck, vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder.