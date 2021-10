Dansk koncern tiltalt for at levere brændstof til syrisk krig

Sådan lyder påstanden fra Bagmandspolitiet i en straffesag, som indledes tirsdag i Retten i Odense.

I en erklæring har Dan-Bunkering og Bunker Holding hævdet, at man ikke har gjort noget forkert. Og at Keld Rosenbæk Demant - som bestyrelsesformand for det ene selskab og direktør i det andet - ikke var involveret i handlerne.

Mængden brændstof er enorm. I alt blev der fra havne i Tyrkiet, Grækenland og på Cypern leveret 172.000 ton, påstår Bagmandspolitiet. Værdien var 648 millioner kroner.

Nogle gange blev brændstoffet ude på Middelhavet pumpet over i andre skibe, som derefter satte kursen mod havnebyen Banias i Syrien. Alt sammen et resultat af et samarbejde mellem det danske selskab og to russiske selskaber, hedder det.

Brændstoffet blev ifølge tiltalen leveret fra efteråret 2015. Netop på det tidspunkt trådte Rusland for alvor ind på det syriske regimes side i den langvarige borgerkrig. Russiske fly begyndte en stribe bombardementer rettet mod oprørere.

Omfanget af leverancerne har fået militæranalytiker på Forsvarsakademiet, Mikkel Storm Jensen, til at spærre øjnene op.

- De 172.000 ton brændstof har i hvert fald været af stor betydning for russernes evne til at flyve. Uden russernes flyvninger ville Assad ikke have vendt borgerkrigen, har han udtalt til DR Nyheder.

Dan-Bunkering og Bunker Holding er en af verdens største aktører, når det gælder om at levere brændstof og smøreolie til skibsfarten. Der er kontorer i blandt andet Dubai, Singapore, Sydney, Houston og Kaliningrad.

Netop sidstnævnte kontor indgik aftalerne med russerne, hævdes det. Fortjenesten var mindst 18 millioner kroner.

Hvis anklagerne er sande, viser det ifølge Dan Hindsgaul, konstitueret generalsekretær i Amnesty International Danmark, at der er brug for en etisk lov, som forpligter virksomheder til at prioritere menneskerettighederne, når de driver verdensomspændende aktiviteter.

Der er afsat en stribe retsmøder frem til midten af december, hvor dommen ventes afsagt.